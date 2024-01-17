Japonya'da yolcu kabin görevlisini ısırdı! Uçak geri döndü
All Nippon Airways'e ait Tokyo'dan Seattle'a doğru hareket eden uçakta, 55 yaşındaki yolcunun kabin görevlisini ısırmasıyla hareketli dakikalar yaşandı
Japonya'nın başkenti Tokyo'dan ABD'nin Seattle şehrine giden uçaktaki bir yolcunun kabin görevlisini ısırmasıyla hareketli dakikalar yaşandı.
Kyodo News'in aktardığına göre, All Nippon Airways'e ait uçak, 55 yaşındaki Amerikalı bir adamın kabin görevlisinin kolunu ısırması sonucu Tokyo'nun Haneda Havalimanına geri döndü. Olay, gece saatlerinde uçak Pasifik üzerindeyken meydana geldi.
Şahıs, kabin görevlisinin yaralanmasına sebep olduğu şüphesiyle havaalanında Tokyo polisi tarafından gözaltına alındı.
55 yaşındaki adam iddiaları reddetti, uyku ilacı aldığını ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.