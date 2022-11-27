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Japonya - Kosta Rika maçı CANLI YAYIN

Japonya - Kosta Rika maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. İlk maçında Almanya'yı deviren Japonya ve İspanya'ya farklı mağlup olan Kosta Rika'nın karşılaşmasının tüm detayları haberimizde...

Japonya Kosta Rika maçı CANLI YAYIN! Dünya Kupası Japonya Kosta Rika canlı izle TRT 1 HD link... Japonya Kosta Rika maçı ilk 11'ler ve kadrolar
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STAT: Ahmed Bin Ali
HAKEM: Michael Oliver
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT 1

Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda.
Kosta Rika: Keylor Navas, Duarte, Oviedo, Calvo, Waston, Fuller, Borges, Torres, Tejeda, Contreras, Campbell.

Katar'ın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor.

Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı.

Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk kez karşı karşıya gelecek.

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