STAT: Ahmed Bin Ali
HAKEM: Michael Oliver
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT 1
Katar'ın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor.
Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.
Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı.
Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.
Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk kez karşı karşıya gelecek.
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