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Japonya ve Çin'de 'Hinnamnor' alarmı

Japonya ve Çin'de Hinnamnor Tayfunu alarmı verildi. Bu yılın en güçlü olması beklenen fırtınasında çok sayıda uçuş ve feribot seferleri iptal edildi.

Japonya ve Çin'de 'Hinnamnor' alarmı
Japonya ve Çin'de 'Hinnamnor' alarmı
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HABERTURK.COM

Hinnamnor Tayfunu nedeniyle Çin'in doğusunda pek çok feribot seferleri iptal edildi. Çin'de ayrıca hızlıca acil yardım ve destek sağlanabilmesi adına riskli bölgelere 50 bine yakın polis sevk edildi. Wenzhou bölgesinde de tüm dersler iptal edildi.

Aynı şekilde Japonya'da da tayfun nedeniyle alarma geçilirken, pek çok uçuş beklenen şiddetli fırtına öncesi iptal edildi. Hinnamnor Tayfunu'nun Japonya'nın farklı kesimlerine getirdiği şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle 67 bin 43 kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

Hinnamnor Tayfunu'nun saatte 175 km hızla ilerlemesi beklenirken, Japonya'da birçok bölge için tahliye çağrıları yapıldı, Çin Ulusal Meteoroloji Servisi ise sarı alarm verdi. Çin'de ayrıca gemi ve teknelere limanlara ve sığınaklara dönme çağrısında bulunuldu. Tayfun nedeniyle Tayvan'da riskli bölgelerde bulunan 600'e yakın kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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