Japonya, başkent Tokyo'da artan nüfusu Tokyo dışında yaşamaya ikna etmek için para ödemeyi düşünüyor. Japon ulusal yayın kurumu NHK tarafından yayınlanan raporda hükümetin, önümüzdeki yıldan itibaren Tokyo'nun 23 bölgesi dışında iş bulup oraya yerleşmeye karar veren kişilere 3 milyon Yen (140 bin Lira) ödemeyi planladığı ifade edildi.

Başkent Tokyo'da 2.200 kilometrekarelik alanda yaklaşık 38 milyon kişinin yaşaması, diğer bölgelerde nüfus azalırken, başkentte nüfusun artmasına çözüm üretmek amacıyla hükümet yeni bir deneme yapmaya hazırlanıyor. Bunun için de, metropolden ayrılanların ülkenin başka bir yerine gidip çalışması gerekiyor.

Japonya'nın 2015 yılında 127 milyon nüfusu olduğu yerlerde, 2065'te sadece 88 milyon nüfus olacağı tahmin ediliyor.

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