Jason Momoa, 2025 Venedik Film Festivali'ne, ilginç stiliyle damga vurdu. 46 yaşındaki ABD'li oyuncu, yeni filmi 'In the Hand of Dante'nin dün akşam gerçekleştirilen Venedik galasında pembe takım elbisesi, pembe terlikleri ve pembe ojeleriyle dikkatleri üzerinde topladı.

Kırmızı halıda terlikleriyle rahat bir görünüm sergileyen Jason Momoa, ayak parmaklarındaki pembe ojeleri de gururla sergiledi.

Jason Momoa, gerek ekip arkadaşlarıyla verdiği pozlarda gerekse de kırmızı halıda tek başına kaldığında objektiflere neşeli pozlar verdi.

REKLAM

Galada Jason Momoa'ya, yakında vizyona girecek 'Dune 3' filminde kendisiyle birlikte rol alan 16 yaşındaki oğlu Nakoa-Wolf da eşlik etti.

Jason Momoa, kırmızı halıya oğlu Nakoa-Wolf ile çıktı

'In the Hand of Dante' filminde; yazar 'Nick Tosches', Dante'nin İlahi Komedya'sının Vatikan'dan çalınan bir el yazmasının New York'ta yeniden ortaya çıktığını öğrenir. Bu fırsatı kaçıramayan 'Nick', bu taslağın orijinalliğini doğrulamaya ve onun kökenlerini, yolculuğunu ve yazarının yolculuğunu araştırmaya karar verir.

Polisiye-gerilim türündeki filmde Jason Momoa'ya başrollerde Oscar Isaac ve Martin Scorsese eşlik etti.