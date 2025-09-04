Habertürk
        Haberler Dünyadan Jason Momoa Venedik kırmızı halısına pembe terlik ve pembe ojeyle çıktı - magazin haberleri

        Jason Momoa'dan Venedik kırmızı halısına pembe terlik damgası

        Jason Momoa, Venedik Film Festivali'nde yapılan 'In the Hand of Dante' filminin galasında pembe takım elbise, pembe terlik ve pembe oje kombiniyle dikkat çekti

        Giriş: 04.09.2025 - 10:07 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:34
        Jason Momoa, 2025 Venedik Film Festivali'ne, ilginç stiliyle damga vurdu. 46 yaşındaki ABD'li oyuncu, yeni filmi 'In the Hand of Dante'nin dün akşam gerçekleştirilen Venedik galasında pembe takım elbisesi, pembe terlikleri ve pembe ojeleriyle dikkatleri üzerinde topladı.

        Kırmızı halıda terlikleriyle rahat bir görünüm sergileyen Jason Momoa, ayak parmaklarındaki pembe ojeleri de gururla sergiledi.

        Jason Momoa, gerek ekip arkadaşlarıyla verdiği pozlarda gerekse de kırmızı halıda tek başına kaldığında objektiflere neşeli pozlar verdi.

        Galada Jason Momoa'ya, yakında vizyona girecek 'Dune 3' filminde kendisiyle birlikte rol alan 16 yaşındaki oğlu Nakoa-Wolf da eşlik etti.

        Jason Momoa, kırmızı halıya oğlu Nakoa-Wolf ile çıktı
        Jason Momoa, kırmızı halıya oğlu Nakoa-Wolf ile çıktı

        'In the Hand of Dante' filminde; yazar 'Nick Tosches', Dante'nin İlahi Komedya'sının Vatikan'dan çalınan bir el yazmasının New York'ta yeniden ortaya çıktığını öğrenir. Bu fırsatı kaçıramayan 'Nick', bu taslağın orijinalliğini doğrulamaya ve onun kökenlerini, yolculuğunu ve yazarının yolculuğunu araştırmaya karar verir.

        Polisiye-gerilim türündeki filmde Jason Momoa'ya başrollerde Oscar Isaac ve Martin Scorsese eşlik etti.

        Filmin bir diğer başrol oyuncusu İsrailli yıldız Gal Gadot, tepkiler nedeniyle Venedik Film Festivali'ne katılmama kararı almıştı. O nedenle Gadot, başrol oyuncusu olduğu filmin kırmızı halısında yürümedi.

        Gal Gadot
        Gal Gadot

        Gal Gadot, Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkilerin ve boykot çağrılarının odağı olmuş, 'Soykırımı açıkça ve aktif şekilde destekleyen' sanatçı olarak nitelendirilmişti. Tepki ve boykot çağrılarının ardından, Venedik Film Festivali Başkanı Alberto Barbera, Gal Gadot’un festivale katılmayacağını açıklamıştı.

