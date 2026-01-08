Javier Bardem, Paramount tarafından kara listeye alındı

İspanyol oyuncu Javier Bardem, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştirileriyle yeniden gündeme geldi. Bardem, Netanyahu yönetiminin politikalarını 'soykırım' olarak tanımlarken, yaklaşımı destekleyen şirketlerle çalışmayı reddettiklerini açıkça dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından Javier Bardem’in, David Ellison’ın başkanlığını yaptığı Paramount tarafından, diğer bazı Hollywood yıldızlarıyla birlikte 'Kara listeye' alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili konuşan Bardem, bu durumdan şaşırmadığını belirterek, "Asıl mesele bir kara liste değil, kiminle ve ne için çalışmayı seçtiğinizdir. Bunun ne anlama geldiği önümüzdeki yıllarda daha net anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

Javier Bardem, imzacısı olduğu bildirinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini de vurguladı. Ünlü oyuncu; "Biz insanlara, onların milliyetine, dinine ya da etnik kökenine karşı değiliz. Soykırımı, apartheid düzenini ve yasa dışı işgali destekleyen şirket ve kurumlara karşıyız" dedi.

Söz konusu manifesto, Eylül ayında 'Filmworkers for Palestine' adlı kolektif tarafından yayımlandı. Aralarında oyuncular, yönetmenler ve sektör profesyonellerinin bulunduğu 1.800'den fazla imzacı, Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak tanımlayan ve bu sürece destek verdiği iddia edilen şirketlerle çalışmayacaklarını açıkladı.