        Javier Bardem, Paramount tarafından kara listeye alındı - Magazin haberleri

        Javier Bardem, Paramount tarafından kara listeye alındı

        Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik sert eleştirileri nedeniyle ABD film yapım şirketi Paramount tarafından 'kara listeye' alındı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 08.01.2026 - 23:23
        Kara listeye alındı
        İspanyol oyuncu Javier Bardem, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştirileriyle yeniden gündeme geldi. Bardem, Netanyahu yönetiminin politikalarını 'soykırım' olarak tanımlarken, yaklaşımı destekleyen şirketlerle çalışmayı reddettiklerini açıkça dile getirdi.

        Bu açıklamaların ardından Javier Bardem’in, David Ellison’ın başkanlığını yaptığı Paramount tarafından, diğer bazı Hollywood yıldızlarıyla birlikte 'Kara listeye' alındığı bildirildi.

        Konuyla ilgili konuşan Bardem, bu durumdan şaşırmadığını belirterek, "Asıl mesele bir kara liste değil, kiminle ve ne için çalışmayı seçtiğinizdir. Bunun ne anlama geldiği önümüzdeki yıllarda daha net anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

        Javier Bardem, imzacısı olduğu bildirinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini de vurguladı. Ünlü oyuncu; "Biz insanlara, onların milliyetine, dinine ya da etnik kökenine karşı değiliz. Soykırımı, apartheid düzenini ve yasa dışı işgali destekleyen şirket ve kurumlara karşıyız" dedi.

        Söz konusu manifesto, Eylül ayında 'Filmworkers for Palestine' adlı kolektif tarafından yayımlandı. Aralarında oyuncular, yönetmenler ve sektör profesyonellerinin bulunduğu 1.800'den fazla imzacı, Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak tanımlayan ve bu sürece destek verdiği iddia edilen şirketlerle çalışmayacaklarını açıkladı.

        Manifestoda, apartheid dönemindeki Güney Afrika'yı boykot eden sinemacılara atıf yapılarak, İsrail'deki ve İsrail'le bağlantılı film kurumlarıyla iş birliği yapılmayacağı ifade edildi.

        Bildiriye imza atan isimler arasında Javier Bardem'in yanı sıra; Carlos Bardem, Isabel Coixet, Yorgos Lanthimos, Mark Ruffalo, Emma Stone, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Andrew Garfield, Gael Garcia Bernal, Omar Sy ve Guy Pearce gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL

        Avlanması yasak türler arasında yer alan Anadolu parsına zarar vermenin cezası, 45 milyon TL olarak belirlendi. Avlanması yasak hayvanlara zarar verenler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

