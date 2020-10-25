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Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos net serveti ne kadar? İşte Jeff Bezos'un hayatı

Sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos. Özellikle pandemi döneminde sık sık gündem olan Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos net serveti ne kadar? İşte Jeff Bezos'un hayatı...

Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos net serveti ne kadar? İşte Jeff Bezos'un hayatı

Forbes Dergisi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirlemişti. İnternetin en çok aratılan isimlerinden Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos net serveti ne kadar? İşte Jeff Bezos'un hayatı...

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston Bezos doğum adıyla Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964'te ABD'de doğru. Jeff Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı. 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geliştirdiği bu girişimin başarı doğurmasıyla, Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörünede giriş yaptı.

Bezos, Albuquerque, New Mexico'da doğdu ve Houston, Teksas'ta büyüdü. 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliğin bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı. 1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

JEFF BEZOS NET SERVETİ NE KADAR?

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti $90.000.000.000’ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez $100.000.000.000’ı aştı. Forbes dergisi, 6 Mart 2018'de, $112 milyar servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi.

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