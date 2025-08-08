Jeff Bezos ve Lauren Sanchez gece kulübünde dans etti

235 milyar dolarlık servete sahip olan çiçeği burnunda damat Jeff Bezos, haziran ayında evlendiği eşi Lauren Sanchez ile İspanya'nın tatil bölgesi Ibiza'da görüntülendi. Bezos, ödüllü bir eski gazeteci olan eşiyle, bir gece kulübünde kimseye aldırmadan dans ederken kameralara yansıdı.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Venedik'in San Giorgio Maggiore adasındaki bir amfi tiyatroda Bill Gates, Ürdün Kraliçesi Rania, Kardashian Ailesi, Tom Brady, Orlando Bloom, Sydney Sweeney gibi ünlü isimlerin katıldığı bir düğün yapmıştı.

Jeff Bezos ile Lauran Sanchez çifti, geçtiğimiz günlerde Ibiza kıyılarına demirledikleri 500 milyon dolarlık lüks yatlarında Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio ve sevgilisi, İtalyan model Vittoria Ceretti'yi ağırlarken görüntülenmişti.

Jeff Bezos ile Leonardo DiCaprio, Venedik'teki 50 milyon dolarlık ihtişamlı düğünden bu yana ilk kez bir araya gelmiş, birbirlerine sarılarak özlem gidermişti.