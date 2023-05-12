"The Late Show with Stephen Colbert"e katılan Lawrence, filmdeki bir sahne için üçünün de arabada olduğunu belirtti. Oyuncu, "O gün beni deli ettiler. Ne olduğunu bilmiyorum. Timothée evden çıkacağı için çok heyecanlıydı, sanırım bu onun ilk sahnesiydi. Ve Leo arabada çalan şarkıyı seçmişti. Bilmiyorum. Sadece o gün kesinlikle bir sefalet içinde olduğumu hatırlıyorum. Cehennemdi" diyerek devam etti.