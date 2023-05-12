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Jennifer Lawrence'dan Leonardo DiCaprio'ya tepki

Jennifer Lawrence, "Don't Look Up" filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio’ya tepkili olduğunu söyledi. Filmde Leonardo DiCaprio'nun yanı sıra Timothée Chalamet ile birlikte de çalışan oyuncu, bu ikiliyle hayatının en sinir bozucu gününü geçirdiğini itiraf etti

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  • Jennifer Lawrence'dan Leonardo DiCaprio'ya tepki - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 2021 yapımı olan "Don't Look Up" filmi hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Jennifer Lawrence'dan Leonardo DiCaprio'ya tepki - Magazin haberleri

    Adam McKay'in yönetmen koltuğunda oturduğu film hakkında konuşan yıldız, rol arkadaşlarıyla ilgili sitemini dile getirdi.
  • Jennifer Lawrence'dan Leonardo DiCaprio'ya tepki - Magazin haberleri

    "HAYATIMIN EN SİNİR BOZUCU GÜNÜ"

    Leonardo DiCaprio ve Timothée Chalamet ile birlikte çalışan oyuncu, ikiliyle hayatının en sinir bozucu gününü geçirdiğini söyledi.
  • Jennifer Lawrence'dan Leonardo DiCaprio'ya tepki - Magazin haberleri

    "The Late Show with Stephen Colbert"e katılan Lawrence, filmdeki bir sahne için üçünün de arabada olduğunu belirtti. Oyuncu, "O gün beni deli ettiler. Ne olduğunu bilmiyorum. Timothée evden çıkacağı için çok heyecanlıydı, sanırım bu onun ilk sahnesiydi. Ve Leo arabada çalan şarkıyı seçmişti. Bilmiyorum. Sadece o gün kesinlikle bir sefalet içinde olduğumu hatırlıyorum. Cehennemdi" diyerek devam etti.
  • Jennifer Lawrence'dan Leonardo DiCaprio'ya tepki - Magazin haberleri

    Jonah Hill ile çalışmanın da ayrıca çok zor olduğunu belirten oyuncu, gülmekten sahneleri çekemediklerini söyledi.

    "Don't Look Up" dünyaya yaklaşan ve tüm insanları riske atan dev bir meteorun hikâyesini konu alıyor.

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