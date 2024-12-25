Jennifer Lopez ailesiyle Noel tatilinde
Jennifer Lopez, ağustos ayında boşanma davası açtığı Ben Affleck'siz ilk Noel'ini ailesiyle birlikte Aspen'de geçiriyor
Jennifer Lopez, Noel tatilini ABD'nin Colorado eyaletindeki ünlü tatil bölgesi Aspen'de geçiriyor.
Ünlü şarkıcı, yanına 16 yaşındaki ikizlerinden biri olan Emme'yi, annesi Guadalupe Rodríguez'i, Benny Medina'yı ve başka aile üyelerini alarak Noel alışverişi yaptı.
Marc Anthony ile evliliğinde olan kızı Emme ile kahve içerek yürüyen Lopez'in diğer ikiz çocuğu Max, Noel alışverişinde onlara katılmadı.
Lüks bir moda markasının mağazasında alışveriş yaparken görüntülenen Lopez, karlı Aspen sokaklarında mağaza vitrinlerini ilgiyle seyretti.
Bu, Lopez'in ağustos ayında Ben Affleck'e boşanma davası açmasından bu yana geçirdiği ilk Noel. Ancak ABD basınında çıkan haberlere göre ikili bu tatil sezonunda da birbirleri için hediye alışverişinde bulundu.