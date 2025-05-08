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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanmasını çocuklarına nasıl açıkladığını anlattı: Onlara söz verdim - magazin haberleri

        Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanmasını çocuklarına nasıl açıkladığını anlattı: Onlara söz verdim

        Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladığı, ancak sadece iki yıl evli kalabildiği Ben Affleck ile boşanma haberini açıklarken çocuklarına nasıl bir söz verdiğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:03
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        "Çocuklarıma söz verdim"
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        Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladığı Ben Affleck ile 2022'de nikah masasına oturmuş, ancak evliliği sadece iki yıl sürmüştü. Evlilik süresince hem Lopez'in hem de Affleck'in önceki ilişkilerinden olan çocukları birbirleriyle çok iyi anlaşmış, oyuncu çift de birbirlerinin çocuklarına iyi ebeveynlik yapmıştı. Lopez, Affleck ve ailesiyle kaynaşan çocuklarına boşanma haberini nasıl verdiğini anlattı.

        İspanyol gazetesi El Pais'ye konuşan 55 yaşındaki Lopez, eski eşi Marc Anthony'den olan 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile boşanmayı konuşurken, onlara nasıl güvence verdiğini açıkladı.

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        Lopez, "Onlara 'Söz veriyorum, bu zor bir dönem ama göreceksiniz ki bu süreçten daha güçlü ve daha iyi bir şekilde çıkacağım' dedim. Onlara bunu vadettim ve yaptım. Şimdi bunu hissediyorlar. Bu bana hayatımda büyük bir huzur duygusu veriyor" dedi.

        Temmuz ayında Türkiye konserlerinin de dahil olduğu 'Up All Night: Live' adlı yaz turnesine başlayacak olan Lopez, "Bir yıl öncesine, iki yıl öncesine, üç yıl öncesine göre bir adım daha ileri gittiğim için daha mutluyum. Bunun için kendimle gurur duyuyorum ve çocuklarımın zor zamanlarında onlara yol gösterebildiğim için gurur duyuyorum, bunun sayesinde daha güçlü ve daha iyiler. Bu yüzden dışarı çıkıp dans etmek, şarkı söylemek ve herkesle güzel vakit geçirmek için harika bir zaman" ifadesini kullandı.

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        #Jennifer Lopez
        #Ben Affleck
        #boşanma
        #Ayrılık
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