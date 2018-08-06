Bahçeci, yaptığı açıklamada, doğalgazdaki maliyetler nedeniyle jeotermalin öneminin arttığını ifade etti.

Tamamen yerli kaynak olması dolayısıyla jeotermal ısınmayla ilgili fiyatları kendilerinin belirleyebildiğine işaret eden Bahçeci, Kırşehir Jeotermal Turizm ve Sanayi AŞ'nin yönetim kurulu toplantısında bu yıl jeotermalle ısınmaya zam yapılmadığını, geçen yılki fiyatlarla devam edilmesinin kararlaştırıldığını dile getirdi.

Bahçeci, 2018-2019 kış sezonunda da resmi kurum binaları için metrekare başına ısıtma bedelinin 14,92 lira, konutlar için 12,8 lira, iş yerleri için ise 13,47 lira olacağını, vatandaşların geçen yılki fiyatlarla ısınmaya devam edeceğini söyledi.

"DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLSUN"

Bu kararın diğer illere de örnek olacağına inandığını aktaran Bahçeci, "Kırşehir jeotermal olarak fiyat tavrımızın diğer şehirlere de örnek olmasını diliyoruz. Çünkü bu ekonomik şartlarda ısınma bedellerine zam yapmamak vatandaşa yapılacak en büyük desteklerden biri olur." dedi.

Bahçeci, yerli ve milli kaynak olunca jeotermal ısınma fiyatlarının vatandaşın lehine değerlendirilebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendi kaynağımız olmasının en önemli avantajı bu. Kaynak bizim olduğu için fiyatını da biz belirliyoruz. Piyasa şartlarına göre, genel olarak ekonomik şartlara bakarak değerlendiriyoruz. Kararı valimizle, yönetim kurulumuzla alıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjiye bu kadar çok önem vermemizin sebebi de bu. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak şehir ısıtmalarında jeotermalin çok daha fazla kullanılması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz."

"JEOTEMALE DAHA ÇOK YATIRIM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Şu anda Kırşehir'de yaklaşık 3 bin, Türkiye genelinde de 115 bin konutun jeotermalle ısıtıldığı bilgisini veren Bahçeci, "Ülke olarak jeotermale daha çok yatırım yapmak zorundayız. Şehirlerimizin ısıtmasında jeotermali daha çok kullanmamız lazım." dedi.

Bahçeci, "Kırşehir'de yaklaşık 3 bin konutu jeotermalle ısıtıyoruz. Türkiye genelinde de 115 bin konut jeotermalle ısıtılıyor. Bu sayı kısa zamanda bir milyon olabilir, uzun vadede 7 milyona çıkabilir. Doğru yatırımlar yapıldığında bunları gerçekleştirmek zor değil. İnşallah Türkiye, dünyada jeotermalle ısınan çok önemli bir ülke haline gelebilir. Bunun için çok daha fazla gayret etmemiz lazım." diye konuştu.





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