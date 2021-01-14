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Jersey'den göç! BIL ve TPIC Türkiye'ye geliyor

BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) halka arzında önemli hamle… Karadeniz’de, Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle birlikte BOTAŞ ve TPAO'nun halka arzının önü açıldı. Bu kapsamda BOTAŞ’a bağlı Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’nı işleten BOTAŞ International Limited (BIL) ile TPAO’ya bağlı Turkish Petroleum International Company’nin (TPIC) Jersey Adaları’ndan Türkiye’ye taşınması ve Türkiye’de yerleşik bir şirket haline getirilmesi için kollar sıvandı. Bu çalışmanın, yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte olası halka arza yönelik yeni bazı adımların daha atılabileceği ifade ediliyor. Arz takvimi konusu net değil.

Jersey'den göç! BIL ve TPIC Türkiye'ye geliyor
BOTAŞ ve TPAO'da halka arz için önemli adım
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TPAO, Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz keşfi yaptı. Ardından, 5 Kasım’da yine Sakarya sahasında yer alan Türkali-1 kuyusunda sondaj başladı. 75 gün süreceği açıklanan sondajın, kısa süre sonra sonuçlanması bekleniyor.

HALKA ARZ MESAJI

Tuna-1’deki keşifle birlikte BOTAŞ ve TPAO'nun halka arzının da önünün açıldığı açıklanmıştı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu son süreç gerek TPAO ve gerek BOTAŞ’ı farklı bir lige çıkaracak. Önümüzdeki yakın süreçte bu keşiflerin gelişmesiyle birlikte gerek TPAO, gerek BOTAŞ’ın bilançoları önce yurt içi, sonra yurt dışı olabilir, halka arz sürecinin de önünü açacak” diye konuşmuştu.

Enerji çevrelerinde, BOTAŞ ve TPAO’nun halka arz çalışmaları kapsamında atıldığı yönünde değerlendirmelere konu olan bazı adımlar gündeme geldi.

Peki, bu ne? BOTAŞ’a bağlı BIL ile TPAO’ya bağlı TPIC, kamuoyunda “vergi cenneti” olarak da bilinen Jersey Adaları’nda kurulu iki şirket.

Ankara’da enerji kulislerinde, BIL ve TPIC’in, Türkiye’ye taşınması ve Türkiye’de yerleşik bir şirket haline getirilmesi için hazırlık yapıldığı konuşuluyor. HABERTÜRK’ün görüştüğü güvenilir kaynaklar, bu hazırlığı doğruladı. Kaynaklar, söz konusu çalışmanın, yılın ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Bu süreçte olası halka arza yönelik yeni bazı adımların daha atılabileceği ifade ediliyor. Arz takvimi konusu net değil.
TPIC, resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre uluslararası platformda petrol ve doğalgaz faaliyeti göstermek üzere TPAO’ya bağlı olarak kuruldu.

Şirket, 30 yılı aşkın süredir arama ve üretim, saha servis hizmetleri, petrol ticareti ve dağıtımı alanlarında, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Orta ve Güney Asya ve Güney Amerika pazarlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

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