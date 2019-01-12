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Güzel oyuncu Jessica May, geçtiğimiz sene dünyaevine girdiği Hüseyin Kara'nın memleketi Rize'de tatil yapıyor. May, çay tarlasında mandalinalarla poz verdi. Paylaşımına "2019 nasıl geçiyor? Bence güzel" notunu düşen ünlü oyuncu takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.