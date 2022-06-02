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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jessica May: Artık kimliğim elimde!

Türk vatandaşı olan Jessica May, önceki gün bir etkinlikte objektiflere yansıdı. "Artık kimliğim elimde!" diyen oyuncu, son derece gururlu olduğunu dile getirdi

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  • 01
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 'Yabancı Gelin' dizisiyle Türkiye'de şöhreti yakalayan ve üç ay önce Türk vatandaşlığını alan Jessica May, önceki gün bir davete katıldı.
  • 02
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    "ARTIK KİMLİĞİM ELİMDE"

    Kısa süre önce Brezilya'dan dönen May, "Artık kimliğim elimde!" diyerek, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.
  • 03
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    "ZOR BİR SÜREÇ ATLATTIK"

    Son derece gururlu olduğunu ifade eden Jessica May, ayrıca Brezilya'da kaldığı süre içerisinde delta varyantına yakalandığını da açıkladı.

    May, konuyla alakalı, "Tüm aile, akraba hepimiz delta varyantına yakalandık. Zor bir süreç atlattık." dedi.
  • 04
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    "RESMİ OLARAK TÜRK VATANDAŞI OLDUM"

    Jessica May'ın Türk vatandaşı olma arzusu sonunda gerçekleşmişti. 2011'de geldiği Türkiye'de 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen May, hayali olan Türk vatandaşlığını sonunda almıştı.

    Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamıştı. Jessica May, mutluluğunu, "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum!" sözleriyle dile getirmişti. Bir hayli neşeli olduğu görülen May'ın paylaşımı binlerce beğeni almıştı. 28 yaşındaki oyuncu gönderisine Türk bayrağı emojileri eklemeyi ihmal etmemişti.
  • 05
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    ONLAR DA TÜRK VATANDAŞI OLDU

    Jessica May'ın yanı sıra kariyerine yurt dışında başlayan ve daha sonra yolu Türkiye'ye düşen ünlü isimler de Türk vatandaşlığını aldı. İşte o isimler...
  • 06
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    WILMA ELLES

    'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, kariyerine Türkiye'de devam ediyor. 2014'te iş insanı Kerem Göğüş ile aşk yaşamaya başlayan Elles, Türk vatandaşlığını almıştı. Ünlü oyuncu, 2015 yılında da ikiz çocuklarını dünyaya getirerek ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Wilma Elles ve Kerem Göğüş, 2019'da birlikteliklerini sonlandırmıştı.
  • 07
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    IVANA SERT

    Modacı Ivana Sert de Türk vatandaşlığını alan ünlü isimler arasında. 2004-2013 yılları arasında iş insanı Yurdal Sert ile ilk evliliğini gerçekleştiren ünlü modacının bu birliktelikten Ateş adında bir oğlu bulunuyor. Eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Ivana Sert, ayrıca geçtiğimiz yıl aralık ayında bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de nikah masasına oturmuştu.
  • 08
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    LARISSA GACEMER

    2011 yılında eski basketbolcu Burak Gacemer ile dünyaevine giren Brezilyalı model Larissa Gacemer, yaşamını Türkiye'de sürdürüyor. Daha önce 'Krem' adlı bir dizide oynayan Gacemer, 2017 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldum. O lafı çok söylemek isterdim; Ne Mutlu Türküm diyene!" sözleriyle duyurmuştu.
  • 09
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    PASCAL NOUMA

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma da Türkiye'den kopamayan isimler arasında. Dizi ve reklam filmlerinde yer alan Nouma, ailesini de Türkiye'ye getirmişti.
  • 10
    Jessica May: Artık kimliğim elimde! - Magazin haberleri

    EMINA JAHOVIC

    Basketbol oyuncusu Mirsad Türkcan'ın kız kardeşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, popçu Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikten sonra Türk vatandaşı olmuştu. Jahovic, Sandal ile 2008-2018 yılları arasında evli kalmıştı. Ünlü popçudan boşandıktan sonra kariyerine Türkiye ve Sırbistan arasında sürdüren Emina Jahovic'in Mustafa Sandal'dan Yavuz ve Yaman adında iki oğlu bulunuyor.

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