"HERKES 'ARTIK TÜRK MÜSÜN?' GİBİ SORULAR SORMAYA BAŞLADI"

- Türk vatandaşı olma fikri ne zaman ve nasıl oluştu?

Galiba evlendikten sonra oluştu. Çünkü herkes 'Vatandaş oldun mu?' , 'Artık Türk müsün?' gibi sorular sormaya başladığında, biz de bunu araştırdık ve belli bir zaman sonra bu hakkı elde ettiğimizi öğrendik.

Aslında Türkiye ya da başka bir ülkenin pasaportuna sahip olmak oralı olduğunuz anlamını taşımıyor. Bunu kalbinizden hissetmeniz gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum; burası benim artık ikinci vatanım sayılır, o yüzden buranın bir parçası olabilmek beni de çok mutlu eder.