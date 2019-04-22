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"SANAT İÇİN SOYUNMAM"

Muhabirlerin, “Sanat için soyunur musunuz?” sorusuna May, “Hayır! Bir şey izlerken bile rahatsız oluyorum. Sanat olan var, sanat olmayan var. Şimdi soyunuyorsun reyting için, onu sevmiyorum” dedi.