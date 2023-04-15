"Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu. Marcos Braz, Fenerbahçe'den hemen ayrılmamı istedi, ben ise bunu yapamayacağımı ilettim. Biraz zamana ihtiyacım olduğunu söyledim."