Jet Sosyete dizisi, 7. yeni bölümü ile yarın akşam TV 8 ekranlarına gelecek. Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür. İşte, Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

JET SOSYETE 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.

7. Bölüm 1. fragman :

Zahide’nin en sevdiği dizi İlayda’ların yalısında çekilecektir. Zahide ve Gizem’in set ziyareti Gizem’in diziden rol kapmasıyla sonuçlanır.

7. Bölüm 2. fragman :

JET SOSYETE SON BÖLÜM ÖZETİ

Melike ve Nazlı’nın kavgasından sonra Ozan’ın kendisine döneceğini bekleyen İlayda, umutları gerçek olmayınca hayal kırıklığına uğrar. Terapi olarak ta çılgınca pasta yapmaya başlar.

Gündüz’ün İlayda’nın yaptığı pastaları değerlendirmek için dahiyane bir fikri vardır. Bu konuda Şennur ile iş birliği yapacaktır. Bu iş birliği ortaya çıkacak mıdır?

Melike ve Ozan’ın eski ilişkisi ortaya çıktıktan sonra, Yüksel ve Özpamuk Ailesi arasındaki gerilim iyice artmaya başlar. Sorunu çözmek için bir araya gelen iki aile, durumu çözebilecek midir?

Gizemin desteği ile Yıldız’ın gizli gizli dans dersi aldığını keşfeden Şennur, Talip ile arasını bozmak için neler yapacaktır?

Cengiz’in her akşam kendini hasta hissedip doktora gitmesi Gizem ve Zahide’nin Cengiz’in hastalık hastası olduğunu düşünmelerine yol açar. Gizem ve Zahide’nin Cengize’e yardımcı olmaya çalışırken keşfedecekleri gerçek, büyük sürpriz olacaktır.

Jet Sosyete 7. yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00'da TV 8 ekranlarına gelecek.

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