Jet Sosyete 27. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Jet Sosyete dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Jet Sosyete dizisine dair detaylar...

JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK?

Jet Sosyete'nin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

JET SOSYETE 27. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Jet Sosyete'nin bu akşam yayınlanmayan 27. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecekti. Jet Sosyete yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

JET SOSYETE 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Jet Sosyete’de yeni yıl heyecanı başlamıştır. Herkes yeni yıl planlarını yapmakta ve hediyelerini hazırlamaktadır.

Gündüz, Alara’ya güzel bir hediye alabilmek için kuaförde çalışmaya başlar. Fakat kuaförde müşterilerle kurduğu ilişkiler Alara ile arasının açılmasına yol açar.

Safiye’nin yaptığı güzel çikolatalar, yılbaşı döneminde rağbet görür. Bunun üzerine Gizem, Melike ve Yıldız’la birlikte bu işi kurumsallaştırmak için kolları sıvarlar. Ancak denedikleri yöntemler başlarına iş açar.

İlayda ve Harry’nin iş ilişkileri giderek duygusal bir boyut kazanmaktadır. Bu duygusallık birbirlerine verdikleri yeni yıl hediyesiyle pekişir.

Safiye’nin Şennur’u hırsızlıkla suçlaması Yıldız ve Talip’in arasının açılmasına sebep olur. Bunu fırsat bilen Şennur, Kumsal ve Talip ile yılbaşı yemeği planlar ama yemek istediği gibi sonuçlanmaz.

Gizem ve Safiye’nin arasının açılmasıyla yılbaşı planları bozulur. Durumu düzeltmek için Safiye’nin harcadığı çabalar yeni yıl gecesi sonuç verecektir.

Tüm Jet Sosyete ekibi, Sertab Erener konserinde buluşarak mutlu bir yıla girerler.

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