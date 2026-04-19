        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Bugün utanıyorum çünkü sahada hiçbir şey yapmadık

        Joao Pereira: Bugün utanıyorum çünkü sahada hiçbir şey yapmadık

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, gösterdikleri performanstan utandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 17:38 Güncelleme:
        "Bugünkü performansımızdan utandım"

        Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Pereira, karşılaşmada hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

        "UTANIYORUM ÇÜNKÜ HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

        İki takımın da kötü oynadığını dile getiren Pereira, "Bugün utanıyorum çünkü sahada hiçbir şey yapmadık. Bugün aslında iki takım için de kötü bir maçtı, iyi performans sergileyemediler. Net pozisyon yoktu, pas oyunu yoktu. İki tarafta kötüydü. Biz rakipten daha kötüydük ve duran toptan yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "OYUNCULARLA BİR KONUŞMAMIZ OLACAK"

        Kaybetmekten değil, kötü performanstan dolayı mutsuz olduğunu anlatan Pereira, şöyle devam etti:

        "Utanıyorum ama utancımın kaynağı kaybetmemiz değil. Sonuçta ilk kez kaybetmiyoruz. Bazen kaybettiğimiz o maçlardan sonra mutluydum. Oyuncularımı savunacak bir şeyim yok elimde. İyi kararlar veremedik ve hata onlarda. Bunu kabul etmeleri gerekiyor. Üst üste 3 pas yapamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Kasımpaşa da hak etmedi aslına bunu söyleyebilirim ama genel bakarsak biz daha da hak etmedik. Oyuncularla bu konuda bir konuşmamız olacak. Ligin bittiğini mi düşünüyorlar bilmiyorum ama lig bitmedi. Kupaya mı odaklandılar onu da bilmiyorum. Taktik olarak rakip beklediğimizden farklı bir şey yapmadı, bu kadar kötü futbol sergilememiz imkansız."

