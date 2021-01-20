ABD'de merakla beklenen an geldi! ABD Başkanı Joe Biden TSİ 20.30'da yemin ederek görevine başlayacak. ABD Başkanı seçilen Demokrat Partili Joe Biden, başkent Washington DC.'de yemin edecek. Peki ABD yeni Başkanı Joe Biden kimdir, kaç yaşında? İşte Joe Biden hakkında merak edilen her şey...

JOE BİDEN KİMDİR?

Joe Biden olarak bilinen Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 yılında doğdu. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Yaşamı

Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.

Kişisel yaşamı

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etti. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu oldu.

Kızı Ashley Biden, 2012 yılında Howard Kerin ile evlendi. Joe Biden'in oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etti.

Kariyeri

Erken politik kariyeri

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.



Senatörlük

3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kaldı. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yaptı.

2008 Başkanlık seçimleri

2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

Başkan yardımcılığı (2009–2017)

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'den görevi devraldı. 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.



2020 Başkanlık seçimleri

Biden, 25 Nisan 2019'da başkanlık kampanyasını başlattı. 18 Ağustos 2020'de Biden, 2020 Demokratik Ulusal Kongresinde Demokrat Parti başkan adayı olarak resmen aday gösterildi.Başkan yardımcılığı görevi için ise Kamala Harris'i seçti.

Politik görüşü

Liberal görüşleriyle dikkat çekmektedir. Kilisenin kamu hayatında yeri olmadığını savunan politikacı eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılmasını da destekliyor. Biden, kürtaj meselesinde de 'vücutlarıyla ne yapacaklarına' ilişkin olarak seçimin kadınlara ait olması gerektiğini savunuyor. Çevre konusunda da aktif projeler yürüten ABD Başkan Yardımcısı, gaz salınımların küresel çapta azaltılması için hukuksal zeminde çabalar sarf ediyor. Biden, bağlayıcı yeni bir uluslararası antlaşma imzalanması gerektiğine inanıyor.

2003 Irak Savaşı'nı desteklemesiyle bilinen Biden, daha sonra bu konuda hatalı bulduğunu söyledi ve tavrını değiştirdi. Ayrıca Biden kendini 'Yahudi olmayan bir Siyonist' olarak tanımlamakta ve Yahudi lobisine yakınlığı ile de biliniyor. Biden, Filistin problemininde iki devletli çözüm modelini savunmaktadır. Gazze'ye insani yardımın sağlanmasını ve İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim faaliyetlerini durdurmasının gerektiğini söylemektedir.