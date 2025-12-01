John Duran: Kahraman değilim, takıma yardım ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu John Duran, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KAHRAMAN DEĞİLİM, TAKIMIMA YARDIM EDİYORUM"

Duran, "kahraman" söylemlerine şu sözlerle karşılık, "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordur. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.