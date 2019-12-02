Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak John Wick 2 filminin başrollerini Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio ve Ruby Rose isimler paylaşıyor. 2014 yapımı John Wick'in devam filmidir. Peki, John Wick 2 filminin konusu nedir? John Wick oyuncuları kimler? İşte John Wick ile ilgili merak edilen soruların cevapları
JOHN WICK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İlk filmin konusu olan antika arabasının çalınması ve köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olayların, imkansız bir görev sonrası oluşan yeni problemlerini ele almaktadır.
JOHN WICK 2 OYUNCULARI KİMLER?
Keanu Reeves - John Wick
Riccardo Scamarcio - Santino D’Antonio
Common - Cassian
Laurence Fishburne - The Bowery King
Ruby Rose - Ares
John Leguizamo - Aurelio
Ian McShane - Winston
Bridget Moynahan - Helen Wick
Lance Reddick - Charon
Thomas Sadoski - Jimmy
David Patrick Kelly - Charlie
Peter Stormare - Abram Tarasov
Franco Nero - Julius
Peter Serafinowicz - Sommelier
Claudia Gerini - Gianna D'Antonio
YORUMLAR