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        Haberler Televizyon John Wick 4 filmi konusu ve oyuncuları: John Wick 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        John Wick 4 filmi konusu ve oyuncuları: John Wick 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        John Wick 4, 9 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve gerilimin tavan yaptığı serinin dördüncü filminde John Wick, yeni bir düşmanla ve eski dostları düşmana çeviren güçlerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için John Wick 4 filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte John Wick 4 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:47
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        John Wick 4 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Shay Hatten ve Michael Finch tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturmaktadır. Peki, "John Wick 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte John Wick 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?
        John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.

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        JOHN WİCK 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Keanu Reeves

        Laurence Fishburne

        Rina Sawayama

        Lance Reddick

        Ian McShane

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