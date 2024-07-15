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        Haberler Bilgi Magazin John Wick 4 filminin konusu nedir? John Wick 4 filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        John Wick 4 filminin konusu nedir? John Wick 4 filminin oyuncuları kimler?

        John Wick 4 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin üstlendiği filmin senaryosu Michael Finch ve Shay Hatten tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler için John Wick 4 filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte John Wick 4 filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:33
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        John Wick 4 filmi 15 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin başrolünü aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinin aranan isimlerinden Keanu Reeves üstlenmektedir. Peki, "John Wick 4 filminin konusu nedir? John Wick 4 filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte 2023 yılında vizyona giren John Wick 4 filminin konusu ve oyuncuları...

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        JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

        John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.

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        JOHN WİCK 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Keanu Reeves

        Laurence Fishburne

        Rina Sawayama

        Lance Reddick

        Ian McShane

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