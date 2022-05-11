"Zor bir süreçti ama toparladım"

'Kate Moss' detayı avukatları sevindirdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davasında bir ay geride kaldı. Kamuoyu ise ifade vermeye başlayan Heard'ün şoke edici iddialarını dinledi.

"AKLIMA KATE MOSS VE MERDİVENLER GELDİ"

Heard, Depp'le, kız kardeşi Whitney'nin de dahil olduğu bir kavgasını anlatırken "aniden" aklına "Kate Moss ve merdivenlerin" geldiğini söyledi.

Amber Heard, "Johnny'yi durdurmaya çalışıyordu. Sırtı merdivenlere dönüktü ve Johnny ona yumruk savuruyordu… Tereddüt edip beklemedim, aklıma aniden Kate Moss ve merdivenler geldi." dedi.

"İLK KEZ ONA VURDUM"

Ünlü aktris, bu düşüncenin onu harekete geçirdiğini söyledi ve "İlk kez, ona vurdum, tam suratına. Ve kız kardeşimi merdivenlerden aşağı itmedi. İlişkimizin o noktasına kadar Johnny'ye bir kere bile vurmamıştım." ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR NEDEN BU KADAR SEVİNDİ?

Tam o sırada ise Johnny Depp'in avukatının sevinci kameralara yansıdı.

Depp'in avukatlarının böyle bir tepki göstermesinin nedeni olarak Heard'ün iddialarını çürütecek kanıtlarının olduğu ileri sürüldü. Ayrıca Kate Moss'un isminin yeminli ifadede geçmesi, kendisinin ifade vermek için çağrılmasına da olanak sağladı.

Bir diğer tahmin ise Heard, Depp'in eski ilişkisinden bahsederek kendi birlikteliklerinin de davaya girmesine olanak tanımış oldu.

Amber Heard, 2009 yılında eski kız arkadaşı Tasya Van Ree'ye şiddet uyguladığı şüphesiyle tutuklanmıştı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Mahkeme bu hafta Depp ile Heard'ün davasında oturumlarına ara veriyor. 16 Mayıs'ta jüri yeniden Heard'ün ifadelerini dinlemeye başlayacak.

Bir süre daha kendi avukatlarının sorularına yanıt verecek olan Amber Heard, daha sonra, Depp'in avukatları tarafından çapraz sorguya alınacak.

Şu ana dek kamuoyu, dikkat çekici oranda Depp'in yanında saf tutuyor.

DAVANIN BAŞLANGICI

Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açmıştı. Ünlü aktör, bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunuyor.

Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.

Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etmiş ve eski eşinden 50 milyon dolar istemişti.