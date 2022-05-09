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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp-Amber Heard davasında neler oluyor? İşte son gelişmeler...

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davasında bir ay geride kaldı. Kamuoyu ise ifade vermeye başlayan Heard'ün şoke edici iddialarını dinledi

HABERTURK.COM
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (35) arasındaki 'iftira' davası sürüyor. Depp ile Heard'ün ifadeleri sırasında, fiziksel şiddet kadar, cinsel şiddete dair de iddialar da dile getirildi.

    Amber Heard, Johnny Depp'in kendisine evlenmelerinden kısa süre sonra dövme konuşması sırasında tokat attığını öne sürdü.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    "TOKAT ATTI"

    Amber Heard, dövmede "Vino Forever" (Sonsuza kadar Şarapçı) yazmasına gülmesi üzerine Johnny Depp'in kendisine tokat attığını söyledi.

    "Güldüm ve suratımın ortasına tokat attı." diyen Heard, "Bu hayatımı değiştirdi, bundan geri dönüş olmadığını biliyordum." şekilde ifade verdi.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    "SİNİR KRİZLERİNİN SEBEBİ KISKANÇLIK"

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Depp, bu konu ile ilgili olarak bir kavga yaşanmadığını ve Heard'ün kendi ismini vücuduna dövme yapmasını istediğini savunmuştu. Amber Heard'e göre; ünlü aktörün sinir krizlerinin sebebi genellikle kıskançlık oluyordu.

    "Beni aldatmakla suçluyordu." diyen Heard, kendisinin sürekli o kişiyle ya da bu kişiyle yatmadığını söylemek zorunda kaldığı yönünde ifade verdi.

    Johnny Depp kendi ifadesi sırasında o dönem eşi olan Heard'ün aktör James Franco ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    "TEKME ATTI, YERE DÜŞTÜM"

    Heard de ifadesinde Franco konusundaki sorulara yanıt verdi. Oyuncu, Depp'in James Franco'dan nefret ettiğini savundu. Amber Heard, ayrıca bir uçak yolculuğu sırasında da Franco ile ilişki yaşadığı iddiasıyla Johnny Depp tarafından tekmelendiğini savundu.

    Boston - Los Angeles arasındaki uçak yolculuğunda, Depp'in Franco konusunda üzerine gelmeye başladığını iddia eden Heard, şunları söyledi:

    "Bana sırtımdan tekme attı. Yere düştüm. Uçaktaki kimse bir şey söylemedi. Hiç kimse bir şey yapmadı. İğne yere düşse duyulacak kadar sessizdi uçak..."
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    BAĞIMLI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

    Ünlü aktör ise aynı yolculukta, Heard'ün kendisini sözlü olarak taciz ettiğini ve bunun üzerine kendisini uçak tuvaletine kilitlediğini öne sürmüştü. 58 yaşındaki Depp'in uyuşturucu kullandığı durumlar da davada sürekli gündeme geliyor.

    Amber Heard ilk kez tokat yediği gün, Depp'in önünde bir kavanoz dolusu kokain olduğunu öne sürdü. Depp ise bu ifade sırasında gülerek, avukatına baktı.

    Johnny Depp, bir dönem bağımlı olduğunu da mahkemede kabul etti. Ancak 2014 yılında bu ilaçtan kurtulduğunu ve sonrasında alkol ve uyuşturucu ile "sağlıklı" bir ilişkisi olduğunu iddia etti.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    "KENDİNİ KONTROL EDEMEZDİ"

    Eski eşinin uyuşturucuyu çok kullandığını tarif eden Amber Heard ise, "Kendinden geçer, hasta olur ve kendini kontrol edemezdi." dedi.

    Heard'ün anlatımına göre, ünlü aktör bir olayda çocuklarının önünde de aşırı alkollüydü.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    "KORKUTUCU BİR ANDI!"

    Söz konusu tatil sırasında Harry Potter'ın yazarı JK Rowling'e yatını satmak zorunda olmaktan dolayı üzgün olan Johnny Depp'in içki içmeye başladığını ve 14 yaşındaki kızını üzen hareketler yaptığını anlattı:

    "Kendini bottan attı. Korkutucu bir andı. Kendinde olan birinin yapmayacağı bir hareketti." diyen Heard, Depp'in 14 yaşındaki kızının ağlamaya başladığını anlattı.

    Bunun üzerine Depp'in, çocuklarının önünde kendisine alkolik olarak göstermekle suçladığını ve yat içinde duvara vurduğunu iddia etti.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    "CİNSEL SALDIRI" VE "TACİZ" İDDİASI

    Jüri heyeti, iki ayrı olaya ilişkin Heard'ün cinsel taciz ve saldırı iddiasını dinledi. 2013 yılının Mayıs ayındaki olayda Depp'in, bir kadının ona ilgi gösterdiği iddiasıyla sinirlendiğini anlattı.

    Heard, "Kadın üzerime eğildi ve başını omzuma koydu. Elini de omuzuma attı." dedikten sonra Depp'in çok sinirlendiğini iddia etti.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

    Aynı ifadede araca döndükleri sırada kavganın şiddetlendiğini ve iç çamaşırını yırtan Johnny Depp'in o bölgesinde uyuşturucu aradığını öne sürdü.

    Mahkemede bundan önce ifade veren psikolog Dawn Hughes, Heard'ün kendisine bu olayı anlattığını savundu.

    Tüm ifade sürecinin en şoke edici anlarından biri Heard'ün Depp'i şişe ile cinsel saldırı uygulamakla suçlaması oldu.

    Ünlü aktris, eski eşinin kendisine bir içki şişesi ile cinsel saldırı yaptığını gözyaşları içinde iddia etti.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    "ESKİ EŞİNİN KARİYERİNİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYOR"

    TikTok, Twitter ve YouTube'da Depp'in birçok hayranı da eski eşin kariyerini baltalamak için bu adımı attığı yönünde görüş paylaşıyor.

    Ancak BBC'ye konuşan avukat Ryan Baker, mahkeme özelinde Depp'in mücadelesinin daha zor olduğu görüşünü dile getiriyor:

    "Jürinin Johnny Depp tarafında olması, Amber Heard'ün anlattıklarını tamamen gözardı etmeyi ve onun yalan söylediğini düşünmeleri ile mümkün. Jürinin Heard'ün anlattıklarının birazının doğru olduğuna inanması yeter."
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

    Ayrıca Johnny Depp, eski eşinin iddiaları nedeniyle "Karayip Korsanları"ndaki "Jack Sparrow" rolünü kaybettiğini ifade etmişti. Depp’in hayranları ise oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlattı. Ünlü aktörün sevenleri 500 bin imza hedefine ulaşmaya çalışıyor.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    22 MİLYON DOLARLIK ZARAR

    Johnny Depp, "Karayip Korsanları" serisinden eski eşi Heard'ün iddiaları yüzünden çıkarıldığını da söyledi. Oyuncunun menajeri, bu iddialar yüzünden Depp’in 22 milyon dolar zarara uğradığını açıkladı.

    İmza kampanyasında şu ana kadar 435 bin adet imzaya ulaşıldı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyor.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    SÖZ SIRASI ESKİ NİŞANLIDA!

    Öte yandan Hollywood yıldızı Johnny Depp'in eski nişanlısı aktris Jennifer Grey de davaya dair konuştu.

    Entertaniment Tonight'a konuşan aktris, "Bu dava hakkında söyleyebileceğim tek şey şu ki; dahil olan herkes adına çok üzülüyorum."dedi.

    "KISKANÇ VE PARANOYAKÇA!"

    Independent'in haberine göre; oyuncu, sorunların çözülmesini ve herkesin iyi olmasını istediğini dile getirdi.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    Grey'in 3 Mayıs'ta piyasaya sürdüğü "Out of the Corner" (Köşeden) adlı anı kitabında Depp'in kendisinden uzak kalınca "çılgın düzeyde kıskanç ve paranoyakça" davrandığını söylediği aktarıldı.

    "BENİM İÇİN DELİ OLUYORDU"

    Oyuncu, Depp'le yaşadığı ilişki hakkında, "Bana göre bu adam sorunlarımın cevabıydı. Tatlı, sevecen, romantikti ve benim için deli oluyordu. Güzeldi..." ifadelerini kullandı.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    BUNDAN SONRA NE OLACAK?

    Mahkeme bu hafta Depp ile Heard'ün davasında oturumlarına ara veriyor. 16 Mayıs'ta jüri yeniden Heard'ün ifadelerini dinlemeye başlayacak.

    Bir süre daha kendi avukatlarının sorularına yanıt verecek olan Amber Heard, daha sonra, Depp'in avukatları tarafından çapraz sorguya alınacak.

    Şu ana dek kamuoyu, dikkat çekici oranda Depp'in yanında saf tutuyor.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

    DAVANIN BAŞLANGICI

    Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açmıştı. Ünlü aktör, bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunuyor.

    Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.

    Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etmiş ve eski eşinden 50 milyon dolar istemişti.
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi
  • Johnny Depp ile Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler... - Magazin Haberi

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