Grey'in 3 Mayıs'ta piyasaya sürdüğü "Out of the Corner" (Köşeden) adlı anı kitabında Depp'in kendisinden uzak kalınca "çılgın düzeyde kıskanç ve paranoyakça" davrandığını söylediği aktarıldı.

"BENİM İÇİN DELİ OLUYORDU"

Oyuncu, Depp'le yaşadığı ilişki hakkında, "Bana göre bu adam sorunlarımın cevabıydı. Tatlı, sevecen, romantikti ve benim için deli oluyordu. Güzeldi..." ifadelerini kullandı.