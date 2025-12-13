Habertürk
        Johnny Depp, bir dönemin yasaklı Rus klasiğini sinemaya uyarlayacak

        Johnny Depp, bir dönemin yasaklı Rus klasiğini sinemaya uyarlayacak

        Johnny Depp, bir Rus klasiğini ilk kez İngilizce olarak sinema uyarlamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 15:34 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:37
        Johnny Depp'ten bir ilk
        Johnny Depp, Mihail Bulgakov'un klasik Sovyet dönemi eseri 'Usta ve Margarita'yı sinemaya uyarlamayı planlıyor. Depp, kitap uyarlamasının çekimlerine gelecek yıl başlayacak.

        Johnny Depp'in, filminin yapımcılığını üstleneceği haberi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde duyuruldu. Ünlü oyuncunun, filmin başrolünde de yer alması bekleniyor. Filmi kimin yöneteceği ise henüz açıklanmadı.

        Mihail Bulgakov
        Mihail Bulgakov

        Soğuk Savaş dönemi Sovyet tarihine ait birçok sanat ve edebiyat eseri gibi, 'Usta ve Margarita'nın da çalkantılı bir geçmişi var. Bulgakov, kitabı 1930'larda, 1940'taki ölümünden önce yazdı. Kitap, yıllarca yayımlanmadı. Bulgakov'un eşi, romanın oldukça sansürlenmiş bir versiyonunu ilk olarak 1960'ların ortalarında Sovyetler Birliği'nde yayımlattı ve sansürsüz kitabın el yazmaları da aynı dönemde Doğu Bloku'ndan gizlice çıkarıldı. O zamandan beri, tam haliyle birçok kez ve birçok dilde yayımlandı.

        Roman Polanski, Federico Fellini, Terry Gilliam ve Baz Luhrmann gibi pek çok usta yönetmen Bulgakov'un yazdığı eseri sinemaya uyarlamayı düşünse de kitap hiçbir zaman İngilizce uyarlamasıyla beyazperdeye yansıtılamadı.

