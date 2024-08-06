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        Haberler Dünyadan Johnny Wactor'un katil zanlıları ile ilgili görüntüler yayımlandı - Magazin haberleri

        Johnny Wactor'un katil zanlıları ile ilgili görüntüler yayımlandı

        Otomobilini çalmak isteyen hırsızlar tarafından vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'un ölümüyle ilgili olarak Los Angeles Polis Departmanı, şüphelilerin ve kullandıkları araç hakkında bir fotoğraf yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:46
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        'General Hospital' dizisinin 37 yaşındaki yıldızı Johnny Wactor, 25 Mayıs'ta Los Angeles şehir merkezinde otomobilinin katalitik dönüştürücüsünü çalmak isteyen 3 hırsızın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeti.

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        Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Polis Departmanı, Johnny Wactor'un katalitik konvertörü çalmasını engellemesi sonucu öldürülmesinde kullanılan 3 hırsızın ve kaçış aracının görüntülerini yayınladı.

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        Bir görüntüde, çalıntı araç görülüyor. Diğer görüntüde ise aracın dışında 3 kişi görülüyor. Uyarıda, Johnny Wactor'ın sol gözünün üstünde ve sağ yanağında dövme bulunan "şüpheli 1" tarafından göğsünden vurulduğu belirtiliyor.

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        Annesi Scarlett Wactor, ABC 7'ye 37 yaşındaki oğlunun bir iş arkadaşıyla çatı katındaki bardan işten ayrıldığında arabasında birini görüp çekildiğini düşündüğünü söyledi. Annesi, maskeli bir şüphelinin ateş açtığını söyledi.

        Fotoğraflar: Mega, Shutterstock

        #Johnny Wactor
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