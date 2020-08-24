Jojoba yağı; cilt bakım ürünlerinde bulunan ve cildin bakımını sağlamak üzere oluşturulan bir bitkinin yağıdır. İçerisinde yağ eseterleri ve asitleri ihtiva eder. Harici olarak kullanılan jojoba yağı; cilt ve saç bakımında oldukça etkili fayda sağlamaktadır.

Jojoba Yağının Faydaları