Jojoba yağı; cilt bakım ürünlerinde bulunan ve cildin bakımını sağlamak üzere oluşturulan bir bitkinin yağıdır. İçerisinde yağ eseterleri ve asitleri ihtiva eder. Harici olarak kullanılan jojoba yağı; cilt ve saç bakımında oldukça etkili fayda sağlamaktadır.
Jojoba Yağının Faydaları
- Cilt temizliğinde kullanılarak, cildin tazelik ve ferahlık kazanmasına fayda sağlar.
- Cildi nemlendirici özelliği bulunur.
- Her türlü cildi etkileyen olumlu içeriğe sahiptir ve cildin korunmasını sağlar.
- Cildin kolajen ihtiyacını karşılayarak; elastiki yapısını korur.
- Ciltteki yağ oranını dengeleyerek; yağlı ciltler için oldukça fayda sağlar.
- Ciltte oluşan tahriş ve yanıklara karşı düzeltme sağlar.
- Bacaklar, karın bölgesi ve göğüslerde oluşan çatlakların giderilmesini sağlamaya etkilidir.
- Ciltte oluşan akneleri tedavi eder.
- Anti alerjen özelliği ile; alerjik cilt rahatsızlıklarına karşı korur ve iyileşmesini sağlar.
- Kırışıklıkların düzeltilmesinde etkili olur.
- Cilt yorgunluğunu alır ve sivilcelerin oluşumunu engeller.
- Saçlara uygulanması ile kırılmaları ve dökülmeleri önlemeye yardımcıdır.
- Selülitlerin giderilmesini sağlar.
- Ayaklar için faydalı bir yumuşatıcı özelliğe sahiptir. Nasırları önler.
- Saçların sağlıklı olarak uzamasını sağlar.
- İltihap giderici özelliğe sahiptir.
- Antioksidan etkisiyle bir takım cilt hastalıklarını iyileştirir.
- Saç diplerinde kepeklenmenin oluşmasını engeller.
- Düzenli kullanılması ile cildin pürüzsüzleşmesini ve canlanmasını sağlar.
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