Jong AZ - Almere City (Omniworld) karşılaşma önü

Hollanda Eerste Divisie maçında Jong AZ ile Almere City (Omniworld), 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Jong AZ, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Almere City (Omniworld) son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 738 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jong AZ kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Almere City (Omniworld) sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Jong AZ son haftadaki De Graafschap müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Almere City (Omniworld), Volendam karşılaşmaında 2-0 kazandı.

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