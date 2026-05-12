Jorge Jesus açıkladı: Teklif aldım!
Adı Fenerbahçe ile anılan 71 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:38 Güncelleme:
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr'ı yöneten Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"SÖZLEŞMEMİ YENİLEMEYEBİLİRİM"
Arabistan temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Al Nassr ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalamıştım. Sezon sonu sözleşmemi yenilemeyebilirim." dedi.
"BİRÇOK KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"
Birçok kulüpten teklif aldığını ifade eden 72 yaşındaki teknik adam, "Ayrıca kulübün beni istememe ihtimali de var. Birçok kulüpten teklif aldım. Sezon sonu değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.