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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sezon sonunda yeni maceralara yelken açmaya hazırlandığı iddia edildi. Brezilya basını, Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı ve Flamengo'ya açık kapı bıraktığını yazdı. Haberin devamında tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda bu iki seçenekten birini değerlendireceği belirtildi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında çıkan Brezilya Milli Takımı iddiaları devam ediyor.
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    Brezilya basını, Serie A ekiplerinden Flamengo'nun da Jesus'u istediğini duyurdu. Portekizli teknik adamın, bu iki teklife de açık kapı bıraktığı iddia edildi. 

     
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adam, hem Flamengo'ya olası bir dönüş için hem de Brezilya Milli Takımı'nı devralmak için açık kapı bıraktı. 
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    Haberin devamında; Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın Jorge Jesus'un hayali olduğu da vurgulandı.
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    FLAMENGO TARAFTARLARI JORGE JESUS'U İSTİYOR

    2019-20 sezonunda Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran Jesus için ülke basınında şu ifadelere yer verildi:
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    "Teknik direktör Jorge Jesus, 2020'de Flamengo'dan ayrıldığından beri Kırmızı-siyahlı taraftarların hayalinde kaldı. Şu anda Fenerbahçe'de." 
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    "Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adaylarından biri olan Portekizli çalıştırıcı, haziran ayından itibaren serbest olacak."
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    Jesus, bir sezon geçirdiği Flamengo'da çıktığı 51 maçta 2.43 maç başına puan ortalaması yakalayarak, 5 kupa sevinci yaşadı. 
  • Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!

    Flamengo'nun şu an teknik direktörü ise Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira...

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