Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

Şu anda iki takımla yarışıyoruz. Biz Beşiktaş’tan 14 maç fazla yaptık. Galatasaray’dan 12 maç fazla yaptık. Kupada final oynama ihtimalimiz var. Lig ile toplamda 10 maç var. Bazı oyuncuların fiziksel anlamda daha düşük olması normal olabilir. Taraftarın bunu anlaması gerekiyor. Futbolculara sevgi göstersinler. Bunu hak ediyorlar. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı içindeyiz. Geçen sene bu dönemde Fenerbahçe şampiyonluk yarışı içinde değildi. Taraftarın bunu anlaması için ne söyleyebilirim anlamıyorum”