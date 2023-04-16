Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli teknik adam, gelecek sezon Başkan Ali Koç’un görevde olmaması durumunda kendisinin de takımın başında olmayacağını söyledi.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    Zor bir müsabakayı kazanmasını bildiklerini söyleyen Jesus, “İki takım adına iyi maç oldu. Ankaragücü iyi bir takım. İyi anlamda agresif takım. Bu performansımızı umarım sezonun geri kalanında da gösteririz. Takım sahaya bir ruh koydu, kendi durumlarını belirledi. Çok zor maç oldu ama kazanmasını bildik. Takımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    "HAKEMİN İLK YARIYA 8-9 DAKİKA EKLEMESİ GEREKİYORDU”

    İlk yarı bittikten sonra hakemin yanına gidip ne söylediği yönünde sorulan soruya Jesus, “İlk yarı bitince hakemin yanına gittiğimde anti oyun davranışlarının olduğunu söyledim. Oyun çok duruyordu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Bu tarz davranışlar modern futbolda yok, olmamalı. Ankaragücü iyi takım olduğunu göz ardı etmiyorum. Hakeme bunu söyledim. 
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    İlk yarıya 2 dakika ekledi. İkinci yarıdaki gibi ilk yarı da 8-9 dakika eklemesi gerekiyordu” yanıtını verdi. Portekizli çalıştırıcı, maç sonunda saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşma ile ilgili ise, “Maç sonu konuştuğumuz ise oyuncularla benim aramda. Ne söylemek istediğimi onlar çok iyi anladılar” dedi.
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    Sarı-lacivertli taraftarların İrfan Can Kahveci ve Valencia başta olmak üzere takımı yuhalaması hakkında konuşarak şunları kaydetti:
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    "31 GOL ATMIŞ OYUNCUNUN TEPKİ GÖRMESİNİ ANLAYAMIYORUM”

    "İrfan Can bence çok iyi bir oyuncu. Bunu ben görüyorum. Bazı Fenerbahçe taraftarları için öyle olmayabilir ama onlar kalitesini görselerdi yuhalamazlardı. Her oyuncun iniş çıkışlı dönemi olur. Kendi seviyesini gösteremediği dönemler olabilir. Bugün maçın gidişatını değiştiren oyuncuydu. İrfan Can karakterli ve özgüvenli bir oyuncu. Oyuna girerken ıslıklardan etkilenmedi.
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    Fenerbahçe taraftarının ne düşündüğünü bilmiyorum. Aslında o yuhalayanların Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum. Oyuna giren oyuncuyu yuhalamamalı diye düşünüyorum. Maç içindeki zorluklar malum taraftarın yanımızda olması gerekiyor. Taraftar üzerinde baskı oluşturmamalıyız. 
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    Valencia’nın da ıslıklandığı oluyor. Valencia 31 gol attı bu kadar gol atmış oyuncunun bir pozisyonu iyi değerlendiremedi diye neden böyle tepki gördüğünü anlamıyorum. 
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    Şu anda iki takımla yarışıyoruz. Biz Beşiktaş’tan 14 maç fazla yaptık. Galatasaray’dan 12 maç fazla yaptık. Kupada final oynama ihtimalimiz var. Lig ile toplamda 10 maç var. Bazı oyuncuların fiziksel anlamda daha düşük olması normal olabilir. Taraftarın bunu anlaması gerekiyor. Futbolculara sevgi göstersinler. Bunu hak ediyorlar. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı içindeyiz. Geçen sene bu dönemde Fenerbahçe şampiyonluk yarışı içinde değildi. Taraftarın bunu anlaması için ne söyleyebilirim anlamıyorum”
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    “NEDEN GALATASARAY ÖNCE OYNUYOR?”

    Galatasaray’ın maçlarını Fenerbahçe’den önce oynamasının taraftar üzerinde gerginlik oluşturduğunu ve bu gerginliğin de sahaya yansıdığının altını çizen Jesus, “Benim de anlamadığım durum. Niye Galatasaray hep bizden önce oynuyor sebebini bilmiyorum ama Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. 
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    Oyuncularda baskı oluşturmuyor ama taraftarlar Galatasaray’ın kazandığını bildikten sonra daha gergin oluyorlar. Sahaya yansıyor. Sahaya etkisi var diyebiliriz. İki takım arasında değişimli olsun isterdik. Bildiğim şey var ben buna alışkın değilim. Neden ligin lideri ikinci sıradakinden önce oynuyor. Neden bilmiyorum ama iyi pişirilmiş bir durum olduğu belli” değerlendirmesini yaptı.
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    “ALİ KOÇ SENEYE BURADA OLMAZSA BEN DE KALMAM"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gelecek sezon görevde kalmaması durumunda kendisinin de takımın başında olmayacağını anlatan Jorge Jesus, “Bütün bedenim ve ruhumla kulübün menfaatlerin odaklanmış durumdayım. Başkanımıza büyük sevgi besliyorum beni Türkiye’ye gelmeye o ikna etti. 
  • Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

    Seneye başkan burada olmazsa benim burada kalmam gibi durum söz konusu olmaz. Kalırsa durumu değerlendiririm. Ama kalmazsa burada olmam” diyerek açıklamasını tamamladı.

Sayfa Yükleniyor..