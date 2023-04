Jorge Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması: Başkan yoksa ben de yokum!

"31 GOL ATMIŞ OYUNCUNUN TEPKİ GÖRMESİNİ ANLAYAMIYORUM”

"İrfan Can bence çok iyi bir oyuncu. Bunu ben görüyorum. Bazı Fenerbahçe taraftarları için öyle olmayabilir ama onlar kalitesini görselerdi yuhalamazlardı. Her oyuncun iniş çıkışlı dönemi olur. Kendi seviyesini gösteremediği dönemler olabilir. Bugün maçın gidişatını değiştiren oyuncuydu. İrfan Can karakterli ve özgüvenli bir oyuncu. Oyuna girerken ıslıklardan etkilenmedi.