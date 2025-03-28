Jose Morais: Bizim için test maçı oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN TEST MAÇI OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Morais, "Bizim için mutlu bir gündü maç öncesinde. Maçın öncesinde zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe, şampiyonluk adaylarından biri karşısında oynaması zor bir rakip. Maçla ilgili anların belirlediğini söyleyebilirim. Kırılma anları oldu. Fenerbahçe gibi takımlar o anları iyi değerlendirebilen takımlardır. İlk golde bir frikikten sonra golü yedik, orada daha iyi savunabilirdik. Penaltıyla beraberliği bulduk ama çok kısa bir zamanda tekrar geriye düştük. Bu bizim enerjimizi aldı. Üçüncü golde de basit bir hatayla geriye düştük. O da enerjimizi aldı. Daha sonra da penaltı oldu. Belki o kadar basit olmayabilirdi. Üç farklı geriye düştük orada. İkinci yarıdaki performansımız, bu maçtan pozitif çıkaracağımız şey olabilir. İkinci yarıda şansımızı sonuna kadar zorladık. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler var. Bu bizim için bir test maçı oldu. Neleri düzeltebileceğimize, neleri daha iyi yapabileceğimize bakacağız." dedi.