Jose Mourinho: 2 puan yetecektir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde sonraki turlara kalma ihtimalleri hakkında konuşan Mourinho, "İki maçta alınacak iki puanın tur için yeterli olacağını düşünüyoruz. Bugünden bunu bitirebilirsek, bizim için çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

İç saha avantajına dikkat çeken Mourinho, "Elimizde çok eksik var ama evimizde oynuyoruz. Farklı turnuvalarda da olsa 4 galibiyet aldık üst üste. Evimizde oynayacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.