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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: 3'lü savunma sistemini kullanabiliriz - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: 3'lü savunma sistemini kullanabiliriz

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Zenit'i 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından konuştu. Zenit karşısında takımını 3'lü savunma sistemiyle sahaya süren Portekizli teknik adam, bu sistemi ligde de uygulayabileceğini belirtip, "Bu sistemi zaten çok iyi biliyorum. Roma'da iki buçuk yıl boyunca bu sistemde oynadım ve dinamiklerini, nasıl çalıştığını çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla bu sistemi tekrar kullanmamız mümkün olabilir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 01:25 Güncelleme: 16.11.2024 - 01:25
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        Mourinho'dan 'sistem' açıklaması!
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        Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, hazırlık maçında evinde Zenit'i 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

        "OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

        "Çok mutluyum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Tadić, Fred ve Becao gibi genelde ilk 11'de oynayan isimler, bugün profesyonelliklerini bir kez daha kanıtladılar ve örnek bir performans sergilediler. Aynı şekilde, az süre alan veya genelde forma şansı bulamayan Yusuf, Cenk, Bartuğ ve Levent gibi oyuncular da bugün çok iyi bir performans gösterdi. Onlar adına da oldukça mutluyum."

        "KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

        "Bir yandan da üzgünüm; çünkü süre veremediğim oyuncular bugün sahada gösterdikleri performansla her zaman oynamayı ne kadar hak ettiklerini bir kez daha ortaya koydular. Bu oyunculara hak ettikleri kadar süre veremediğim için kendimi kötü hissediyorum, çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar. Ayrıca genç oyuncularımız adına da mutluyum. Bugün Zeki ve Şükür daha fazla süre aldı. Dün Trabzon'da kendi liglerinde bir maç oynamalarına rağmen bugün de iyi bir performans sergilediler. Diğer genç oyuncularımız da kısa süre de olsa sahada yer aldı."

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        "BU SİSTEM ÜZERİNE ÇALIŞTIK"

        "Formasyon tercihime gelecek olursak, bu konuda şunları söyleyebilirim: Maça hazırlanırken elimizde yalnızca 9 oyuncu vardı. Bu oyuncuların yanında genç oyuncularla da çalışarak elimizdeki kadroyla bir takım oluşturmak için çaba gösterdik. Dün bu sistem üzerine bir antrenman yaptık ve oyuncular sahada bunu mükemmel bir şekilde uyguladı."

        "LİG MAÇINDA KAZANDIĞIMIZ GALİBİYET KADAR MUTLUYUM"

        "Belki bunu söylemek biraz garip görünebilir, ama bugün aldığımız sonuçtan, en az bir lig maçında kazandığımız galibiyet kadar mutluyum. Bu, oyuncularımın emeklerini ve sahada ortaya koydukları performansı görmek açısından beni gerçekten çok sevindirdi."

        "PUZZLE GİBİ HAREKET ETMEMİZ GEREKTİ"

        Önümüzdeki süreçte bu formasyonu görecek miyiz? sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün bunun bir denemesini gerçekleştirdik. Aslında elimizdeki oyuncu yapısı nedeniyle bunu yapmak zorundaydık. Örneğin, sağ bekimiz yoktu, bu yüzden sağ kanat oyuncumuzu sağ kanat bek gibi kullanmak durumunda kaldık. Ayrıca, diğer kanat oyuncumuz da eksikti. Eğer Kostić'i bek pozisyonunda oynatsaydık, Levent Mercan'ı kullanma şansımız olmayacaktı. Bu nedenle bir puzzle gibi hareket etmemiz gerekti, ancak bugün oluşturduğumuz bu puzzle işe yaradı. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi." şeklinde yanıt verdi.

        "BU SİSTEMİ ÇOK İYİ BİLLİYORUM"

        "Bu sistemi zaten çok iyi biliyorum. Roma'da iki buçuk yıl boyunca bu sistemde oynadım ve dinamiklerini, nasıl çalıştığını çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla bu sistemi tekrar kullanmamız mümkün olabilir. Modern futbolda takımların bu tür esnekliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum."

        Deneyimli teknik adam son olarak "Ayrıca, rakibimizin de sağ beki eksikti ve onların da üçlü savunma ile oynayacağını önceden biliyorduk. Bugünkü maça tamamen profesyonel bir şekilde hazırlandık. Oyuncularımın ortaya koyduğu performansla gurur duyuyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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