        Jose Mourinho, Benfica'ya karşı üstün - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho, Benfica'ya karşı üstün

        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de en büyük güvence Jose Mourinho. Portekizli teknik adam, Benfica ile karşılaştığı 9 maçta 6 galibiyet elde etti.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 11:13 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:13
        Benfica'ya karşı en büyük güvence Mou!
        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin bu eşleşmedeki en büyük kozu ise Teknik Direktör Jose Mourinho...

        Deneyimli teknik adam; Leiria, Porto ve Manchester United'ın başında Portekiz ekibine karşı 9 kez kulübede yer aldı. Bu müsabakalarda Mourinho'nun takımları 6 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Mourinho, rakibine karşı tek mağlubiyetini 16 Mayıs 2004'te Portekiz Kupası (Taça de Portugal) finalinde yaşadı.

        Jose Mourinho, Porto ile 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Benfica'nın önünde ligi şampiyonlukla tamamladı.

