        Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine flaş talep! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine flaş talep!

        Benfica'da istediği sonuçları elde edemeyen teknik direktör Jose Mourinho'nun ara transfer döneminde takıma 5 takviye istediği öne sürüldü.

        Giriş: 12.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.11.2025 - 10:50
        1

        Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu.

        2

        5 TRANSFER TALEBİ

        Record'un haberine göre Portekizli teknik adam, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi.

        3

        Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.

        4

        BENFICA'DA İYİ BAŞLAMADI

        Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Mourinho, Portekiz ekibinin başında 12 maça çıktı. Benfica söz konusu 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

        5

        Deneyimli teknik adam, ligde mağlubiyet yaşamazken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

