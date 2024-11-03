Jose Mourinho'dan flaş paylaşımlar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçıyla ilgili üst üste dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaştı.

Mourinho, bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart." ifadelerini yazdı.

Paylaşımı, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.

"TÜRKİYE LİGİNİN NE OLDUĞUNU GÖRECEKLERDİR"

Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.