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Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldızın peşinde!

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan ekibi Roma, Fenerbahçeli ismi transfer gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli yıldız, sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılabilir...

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