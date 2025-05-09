Jose Mourinho: Ligi ikinci bitireceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "4 maçımız kaldı ve ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var." dedi.

"TAKIMIMI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLADIM"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Sezonun geri kalan bölümü için konuşan Mourinho, "Önümüzde 4 maç var. 4 maç boyunca bu logoyu temsil edeceğiz. Bu logoyu onurlandırmamız gerekiyor. Antrenman ve maçlarda her şeyi vermeliyiz. Bizler de acı çekiyoruz ama profesyonel olarak acı çekiyoruz. Taraftarımıza saygı duyuyoruz. Önümüzde 12 puan var. Bu 12 puan bizim lig sıralamamızdaki yerini değiştirmeyecek ama hissiyatımızı belirleyecek." dedi.