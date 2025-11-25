Jose Mourinho'lu Benfica, Devler Ligi'nde siftah yaptı! Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Ajax'ı 2-0 mağlup etti. Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyeti alan Benfica, puanını 3 yaptı.

Giriş: 25.11.2025 - 22:57 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:57

