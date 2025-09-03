Habertürk
        Haberler Spor Futbol Jose Mourinho'ya sürpriz teklif: İşte maaş talebi! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'ya sürpriz teklif: İşte maaş talebi!

        Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basını, Portekizli hocanın Rus kulüpleriyle temasta olduğunu ve kariyerine Rusya'da devam etmeye sıcak baktığını yazdı. Tecrübeli teknik adamın istediği yıllık ücret ise dudak uçuklattı

        Giriş: 03.09.2025 - 10:24 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:24
        Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyerine Rusya'da devam etmeye hazırlanıyor.

        Portekizli çalıştırıcının, aracılar üzerinden bazı Rus kulüpleriyle temasa geçtiği ileri sürüldü.

        EuroFootball'un haberine göre Mourinho, Rusya'da çalışmaya sıcak bakıyor ancak bunun için belirli şartlar öne sürdü.

        SENELİK 20 MİLYON EURO

        Tecrübeli teknik adamın, en az iki yıllık sözleşme ve teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon Euro garanti ücret talep ettiği iddia edildi.

        Hatırlanacağı üzere Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

