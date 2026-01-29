Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Jose Mourinho: Yine yeniliriz, beni o zaman öldürürsünüz! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Yine yeniliriz, beni o zaman öldürürsünüz!

        Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, tarihi Real Madrid galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 02:12 Güncelleme: 29.01.2026 - 02:12
        "Yine yeniliriz, beni o zaman öldürürsünüz!"
        Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Real Madrid'i 4-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

        "BU ZAFER, TARİHİ BİR ZAFER!"

        90+8'de kaleci Trupin'in golü sonrası mucizeyi başaran Benfica ile ilgili konuşan Jose Mourinho "Son dakikada kazanmak ya da kaybetmek daha önce de başıma gelmişti ama bu durumda kazanıyorsun ama yetmiyor, sonra yetiyor sanıyorsun ama yetmiyor ve değişiklik yapıp risk alman gerekiyor... Son dakikada 3-3 de olabilirdi ve elenebilirdik. Real'i yenmek her zaman önemli bir anlam taşır ama o anda elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık. Dragao'da da Trubin son dakikada kafa vuruşu yapmıştı ama hakem korneri vermemişti. Hava toplarında güçlü değiliz ama uzun boylu oyuncu oraya gitti ve Trubin muhteşem bir gol attı. Turnuvadaki geleceğimiz ne olursa olsun, bu zafer tarihi bir zafer. Ekonomik açıdan da önemli ve prestij açısından daha da önemli." dedi.

        "YİNE YENİLİRİZ, BENİ O ZAMAN ÖLDÜRÜRSÜNÜZ"

        Ayrıca Jose Mourinho "Antonio Silva ve Ivanovic'i oyuna aldığımda, 3-2'nin yeterli olup olmayacağını hiç bilmiyordum. Onları oyuna skoru korumak için almıştım ama skorun yeterli olmayacağını ve Real'in bir kişi eksik olduğunu anladığımızda, Nico'yu öne gönderdim. Faul olduğunda, Trubin'e ceza sahasına gitmesini, Dahl'a orta sahada kalmasını söyledim. Luz'da tarihi bir gece oldu...

        "BALKONLARDAN ATLAMAYIN!"

        Tek istediğim artık biraz saygı! Luz'da tarihi bir gece oldu. İstediğim tek şey biraz saygı. Bu insanların bir kısmının intihar etmemesini ya da balkonlardan atlamamasını rica ediyorum. Sakin olsunlar. Benfica yine yenilecektir ve beni o zaman öldürürsünüz. Şu an tek isteğim biraz saygı..." ifadelerini kullandı.

        Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak; "Şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 donör adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, ...
