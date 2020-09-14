Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, dün İstanbul'a geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

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