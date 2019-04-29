Kayserispor deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 7 futbolvu yaralandı. Ağır yaralanan Alanyaspor'un forveti Josep Sural, ameliyata alındı. Kaza haberinin ardından pek çok futbolsever Josep Sural'ı araştırmaya başladı.
Josef Sural kimdir? Sural'ın sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...
JOSEP SURAL KİMDİR?
30 Mayıs 1990 yılında Çekya'da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya'nın köklü takımı Sparta Prag'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.
Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag'tan Alanyaspor'a bedeliyle transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.
JOSEP SURAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kayserispor deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek forvet Josep Sural'ın ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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