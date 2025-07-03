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        Haberler Dünya Joseph Borrell: ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü | Dış Haberler

        Joseph Borrell: ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü

        Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell​​​​​​​, ABD paralı askerlerinin 1 ay içerisinde 550 Gazzeliyi öldürdüğünü ifade etti. Borrell "Bir ayda, açlık çeken 550 Filistinli, Gazze İnsani Yardım Vakfının belirttiği noktalarda yiyecek almaya çalışırken ABD paralı askerleri tarafından öldürüldü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:00 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:03
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        "ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü"
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        Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell​​​​​​​, ABD paralı askerlerinin bir ayda 550 Gazzeliyi öldürdüğünü belirterek, AB Konseyi ve Komisyonunu buna sessiz kalmakla suçladı.

        Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir ayda, açlık çeken 550 Filistinli, Gazze İnsani Yardım Vakfının belirttiği noktalarda yiyecek almaya çalışırken ABD paralı askerleri tarafından öldürüldü." ifadesini kullandı.

        Bunu "korkunç bir şey" olarak tanımayan Borrell, AB Konseyi ve Komisyonunu etiketleyerek, "Gazze'deki suçlara karşı herhangi bir eyleme geçmek için isteksiz kalmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

        İspanyol siyasetçi Borrell, 7 Ekim 2023'te başlayan olaylarda İsrail'e karşı AB yönetiminden farklı bir tutum ve söylem benimsemişti.

        AB üye ülkelerini İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini kınama ve ateşkes çağrısı yapma noktasında birleştirmeye çalışan Borrell, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Komisyonu sert biçimde eleştirmişti.

        Borrell, görevi 1 Aralık 2024'te Kaja Kallas'a devretmişti.

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