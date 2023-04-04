JPMorgan Chase'den 'bankacılık krizi' uyarısı

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JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, hissedarlar için kaleme aldığı yıllık mektubunda, JPMorgan Chase'in performansının yanı sıra ekonomik ve jeopolitik risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki savaştan ve artan jeopolitik gerilimlerden siyasi olarak bölünmüş bir Amerika'ya kadar 2022'nin, dünya genelinde önemli zorlukların yaşandığı bir yıl olduğuna işaret eden Dimon, neredeyse tüm ülkelerin yüksek enerji ve gıda fiyatları, artan enflasyon oranları, dalgalı piyasalar ve Kovid-19'un kalıcı etkileri dahil olmak üzere küresel ekonomik belirsizliğin etkilerini hissettiğini aktardı.

Dimon, ABD'de son dönemde bankacılık sisteminde yaşanan sıkıntılara değinerek, bankacılık sistemindeki stresin, yalnızca düzenleyici gereklilikleri yerine getirmenin yeterli olmadığını gösterdiğini kaydetti.

'PİYASANIN RESESYON OLASILIĞI ARTTI'

Risklerin fazla olduğunu vurgulayan Dimon, bu riskleri yönetmenin dünya geliştikçe sürekli ve dikkatli bir inceleme gerektirdiğini ifade etti.

Dimon, "Ben bu mektubu yazarken, mevcut kriz henüz sona ermedi ve geride kalsa bile gelecek yıllarda bunun yansımaları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Fırtına bulutlarının" geçen yıl olduğu gibi ekonomiyi hala tehdit ettiğine işaret eden Dimon, şunları kaydetti:

"Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Credit Suisse'in çöküşleri piyasanın beklentilerini önemli ölçüde değiştirdi, tahvil fiyatları önemli ölçüde toparlandı, borsa düştü ve piyasanın resesyon olasılığı arttı. Bu 2008'e hiç benzemese de bu mevcut krizin ne zaman sona ereceği belli değil. Piyasada pek çok gerginliğe neden oldu ve bankalar ile diğer borç verenler daha muhafazakar hale geldikçe finansal koşulların bir miktar sıkılaşmasına neden olacağı açık. Ancak bu aksamanın tüketici harcamalarını yavaşlatıp yavaşlatmayacağı belirsiz."